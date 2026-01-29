Jannik Sinner sfida ancora Novak Djokovic agli Australian Open. I due si affrontano venerdì 30 gennaio per la quarta volta negli ultimi due anni in una semifinale di un grande torneo. La partita si gioca allo stesso orario di sempre e sarà visibile in tv e streaming, con molti tifosi pronti a seguire il confronto tra il giovane italiano e il campione serbo. I pronostici sono aperti e l’aria in campo è già carica di tensione.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Atto undicesimo. O atto quinto se parliamo di semifinali Slam. I due si incontreranno di nuovo venerdì 30 gennaio per la quarta volta negli ultimi due anni in una semifinale di un torneo così importante (il loro ranking e il rendimento di entrambi “favorisce” l’incrocio nel penultimo atto), con in palio la finale degli Australian Open, primo Slam del 2026. Sinner ha sconfitto Ben Shelton ai quarti, mentre Djokovic ha superato Lorenzo Musetti a causa del ritiro per infortunio dell’italiano, che conduceva per 2-0 nel conteggio dei set. Ad attendere il vincitore della sfida tra il numero due al mondo e il serbo ci sarà chi trionferà nell’altra semifinale – la prima – tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, tra Sinner e la finale c’è (ancora) Djokovic: quando giocano e dove vedere il match in tv e streaming | Il programma di venerdì 30 gennaio

Approfondimenti su Australian Open

Questa sera, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SINNER WIN APT FINALS TORINO! #sinneralcaraz #sinner #alcaraz #apt #news #tennis

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner- Shelton, l'azzurro è in semifinale, chiude 6-3 6-4 6-4; Sinner in semifinale agli Australian Open 2026: Shelton ko in tre set; Australian Open, per Sinner è tutto troppo facile: battuto Duckworth, è al terzo turno | L'analisi del match.

Sinner-Djokovic gratis in TV, la semifinale degli Australian Open verso la diretta in chiaro: chi la trasmetteVenerdì 30 gennaio 2026 Jannik affronta il tennista serbo per un posto in finale a Melbourne: canale e orario diretta tv e streaming, come seguire il match ... libero.it

Sinner sfida Shelton: chi ha vinto i quarti di finale agli Australian OpenEcco a seguire LIVE il risultato della partita tra Sinner e Shelton di oggi agli Australian Open: chi ha vinto e staccato il pass per la semifinale? Chi supera il turno, infatti, ricordiamo che ... novella2000.it

Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO - facebook.com facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com