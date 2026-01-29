signorini interrogato dai pm piscopo ex manager di medugno

Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio davanti ai pm. L’indagine riguarda un caso di revenge porn che coinvolge anche Signorini. La procura voleva chiarimenti, ma Piscopo ha preferito mantenere il silenzio.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, indagato per revenge porn nel caso Signorini Questa mattina Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, è stato interrogato dai pm, a seguito della denuncia del modello nei confronti di Alfonso Signorini. Lo scorso 19 gennaio era stato ascoltato il 27enne, adesso è stato il turno del suo ex manager. Infatti sono state pubblicate da Fabrizio Corona delle chat tra Medugno e Piscopo dove quest’ultimo sembrava essere informato dei fatti. Non solo, pare anche che abbia spinto il modello ad accettare le presunte avances da parte del conduttore per averne un riscontro lavorativo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Milano, 29 gennaio 2026 – Alessandro Piscopo, ex manager del modello Antonio Medugno, si è rifiutato di rispondere ai pm durante l’interrogatorio di oggi.

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, è stato interrogato dai pubblici ministeri di Milano in merito a un’indagine per presunte molestie ai danni di un ex concorrente.

Argomenti discussi: Caso Signorini, Medugno davanti ai pm: Sono tranquillo, ho detto la verità. Poi il faccia a faccia con Corona; Presunto Sistema Signorini: i pm sentono il principale accusatore, l’ex GF Antonio Medugno; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora; Ricatti sessuali al Gf, l’istanza della difesa di Signorini: Corona non parli più di lui.

