Alfonso Signorini interrogato dai pm | nessuna violenza sessuale nei confronti di Antonio Medugno

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, è stato interrogato dai pubblici ministeri di Milano in merito a un’indagine per presunte molestie ai danni di un ex concorrente. Signorini ha negato ogni accusa di violenza sessuale ed estorsione, confermando la propria estraneità ai fatti. La vicenda è ancora in fase di approfondimento investigativo.

Milano, 7 gennaio 2026 – Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello indagato con le accuse di violenza sessuale ed estorsione nell'ambito di una vicenda di presunte molestie ai danni di un ex concorrente del reality, respinge ogni addebito. Lo ha fatto oggi, mercoledì 7 gennaio, al palazzo di giustizia di Milano, durante un interrogatorio da parte dei pm che stanno indagando sulla vicenda. Signorini – che nei giorni scorsi si è autosospeso dagli incarichi in Mediaset proprio in seguito alle accuse a lui rivolte – è stato sentito da indagato, sulla base della querela presentata dal modello napoletano Antonio Medugno, ma si è presentato spontaneamente davanti ai pm, convinto – come era stato sostenuto dai suoi avvocati – di essere stato investito da una "montagna di fango" e di poter smontare ogni ipotesi di reato avanzata nei suoi confronti.

