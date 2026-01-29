Sigfrido Ranucci | Si stanno creando i presupposti per far fuori Report potrebbero propormi la pensione

Durante un incontro con la Federazione Nazionale della Stampa, Sigfrido Ranucci ha parlato ancora delle pressioni sulla Rai per eliminare Report. Il giornalista ha detto che si stanno creando le condizioni per far chiudere il suo programma e ha aggiunto che potrebbe essere spinto a lasciare o addirittura a chiedere la pensione. La sua voce si unisce alle preoccupazioni di molti, mentre si fa sempre più concreta la possibilità che il suo lavoro venga silenziato.

Nella discussione tra Sigfrido Ranucci e Maurizio Gasparri emergono divergenze sulla trasmissione Report del 4 gennaio.

Il neo-presidente della Regione Campania ha dichiarato durante la prima riunione consiliare che ritirerà la querela a Report, sottolineando l'importanza del confronto nel giornalismo.

Luca Barbareschi alza ulteriormente i toni contro Sigfrido Ranucci, trasformando un dissidio di palinsesto in un caso mediatico interno alla Rai.

L'anno scorso è scampato a un attentato mortale, i figli l'hanno supplicato di lasciare Report, il programma Rai che conduce dal 2017, ma lui ha risposto di no.

