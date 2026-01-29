Sicurezza nelle scuole introdotti i metal detector contro la violenza giovanile Valditara e Piantedosi firmano la circolare

Il governo mette in campo i metal detector nelle scuole. Dopo l’episodio di violenza avvenuto a La Spezia, ministro Valditara e Piantedosi firmano una circolare che permette agli istituti di installarli. L’obiettivo è ridurre le aggressioni tra i giovani e rendere più sicure le aule.

Il governo ha puntato sui metal detector per diminuire i numeri sulle violenze giovanili negli istituti Dopo la violenza giovanile avvenuta in un istituto di La spezia, il governoo ha preso provvedimenti inserendo la possibilità per gli istituti di disporre di metal detector. I ministri Giuse.

