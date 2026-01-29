Il ministero dell’Istruzione e quello dell’Interno hanno inviato una circolare alle scuole italiane che permette di usare i metal detector negli edifici scolastici. I dirigenti scolastici possono richiederne l’installazione, ma devono coinvolgere anche le forze di pubblica sicurezza. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di aumentare la sicurezza negli istituti, senza però prevedere l’obbligo di utilizzo.

I metal detector potranno essere utilizzati nelle scuole, su richiesta dei dirigenti scolastici e con il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza: lo prevede una circolare congiunta firmata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, già inviata agli istituti e alle amministrazioni territoriali. La misura nasce dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, Abanoub Youssef, ed è inserita in un pacchetto di interventi con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità negli ambienti scolastici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Metal detector nelle scuole, cosa prevede la circolare di Valditara e Piantedosi

