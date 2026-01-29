I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che introduce controlli più severi nelle scuole italiane. Tra le novità, l’installazione di metal detector su richiesta, per rafforzare la sicurezza dopo la tragedia di La Spezia. Da ora in poi, gli istituti potranno adottare queste misure per prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro agli studenti.

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare congiunta per introdurre misure di controllo più stringenti negli istituti scolastici italiani, incluso l’utilizzo di metal detector. La decisione arriva in risposta a episodi di estrema violenza che hanno scosso l’opinione pubblica, primo fra tutti l’omicidio di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne dell’Istituto Einaudi di La Spezia accoltellato nei corridoi della sua scuola da un coetaneo. Il giovane è stato colpito con un coltello dalla lama lunga oltre 22 centimetri, affilato come un rasoio, che in un attimo ha perforato milza, fegato e polmone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sicurezza nelle scuole, arrivano (su richiesta) i metal detector: firmata la circolare Valditara-Piantedosi dopo la tragedia di La Spezia

