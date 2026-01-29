metal detector nelle scuole firmata circolare da valditara e piantedosi

La ministra Valditara e il ministro Piantedosi hanno firmato una circolare che permette alle scuole di utilizzare metal detector. La decisione si basa sulla richiesta dei dirigenti scolastici, che potranno chiedere l’installazione degli apparecchi in accordo con prefetture e questure. La novità mira a rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza negli istituti scolastici.

ROMA – I Ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell’utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura – informa una nota congiunta – potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il ministero dell’Istruzione e quello dell’Interno hanno inviato una circolare alle scuole italiane che permette di usare i metal detector negli edifici scolastici.

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.

