Sicurezza | protocollo per la stazione di Santa Maria Novella Firmato da Comune Prefettura e Ferrovie

FIRENZE – È stato sottoscritto oggi, 2 dicembre 2025, alla presenza del prefetto, Francesca Ferrandino, della sindaca di Firenze Sara Funaro e del direttore Security di Rete Ferroviaria Italiana Riccardo Barrile, il Protocollo per la Sicurezza della Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella, una intesa tra la Prefettura di Firenze, il Comune di Firenze e il . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sicurezza: protocollo per la stazione di Santa Maria Novella. Firmato da Comune, Prefettura e Ferrovie

Leggi anche questi approfondimenti

più sicurezza, più tutele, più trasparenza: Fincantieri e sindacati firmano un protocollo storico sugli appalti ? - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza, più guardie giurate e videosorveglianza stazione Smn - Più forze dell'ordine e polizia municipale nelle aree limitrofe alla stazione di Santa Maria Novella, potenziamento dei servizi della Polfer e della videosorveglianza all'in ... Si legge su msn.com

Stazione Santa Lucia, più telecamere e vigilanza: scatta il protocollo tra Viminale e Ferrovie dello Stato - Stazione Santa Lucia, più telecamere e forze dell'ordine: scatta il protocollo tra Viminale e Ferrovie dello Stato. Da ilgazzettino.it

Stazione Santa Lucia, più telecamere e vigilanza: scatta il protocollo tra Viminale e Ferrovie dello Stato - «È un altro passaggio significativo per aumentare la sicurezza, come avevamo garantito all'inizio della legislatura. Riporta ilgazzettino.it

Sos sicurezza nelle ore serali. Più controlli vicino alle stazioni. Siglato il protocollo d’intesa - Lodi, la firma in Prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, di sette sindaci e di Trenord. Riporta msn.com

Sicurezza, in stazione Firenze Smn presidio con 7 pattuglie - Presidio rafforzato nella zona della stazione di Santa Maria Novella con sette pattuglie presenti dalle 8 alle 24 in aggiunta a militari e Polfer, a partire da oggi, alla luce delle disposizioni del ... Lo riporta ansa.it