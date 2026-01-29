Sicurezza locali Bari | piano della Prefettura dopo Crans Montana Multe e chiusure per 18 esercizi nel 2025

La Prefettura di Bari annuncia un giro di vite sulla sicurezza dei locali. Dopo l’evento di Crans Montana, le autorità hanno deciso di intensificare i controlli e di mettere in atto sanzioni contro gli esercizi che non rispettano le norme. Nel 2025, sono previste multe e chiusure per 18 attività che non si adeguano alle regole. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra enti e promuovere una cultura della sicurezza tra titolari e lavoratori.

Maggiori controlli, attività sinergica tra gli enti competenti per favorire il formarsi di una cultura diffusa della sicurezza, nonché formazione, sia dei titolari che dei lavoratori dei locali pubblici. Sono questi i primi interventi decisi durante un Comitato tenutosi in Prefettura per garantire la sicurezza nei locali da ballo. Interventi ritenuti necessari per evitare che possano ripetersi tragedie come quella di Crans Montana. Il tavolo in prefettura Al tavolo in Prefettura erano presenti, ieri mattina, insieme al pretetto Francesco Russo, il sindaco Vito Leccese, gli assessori Pietro Petruzzelli e Carla Palone e il dirigente della polizia annonaria, Michele Cassano.

