In Italia, la sicurezza nei locali pubblici è soggetta a controlli e normative rigorose. Recenti interventi hanno portato a multe e chiusure per situazioni di rischio, come avvenuto a Cremona durante il Capodanno, dove un incidente ha evidenziato l’importanza di rispettare le normative di sicurezza. Questo articolo approfondisce le misure adottate, le sanzioni e le recenti criticità nel settore dell’intrattenimento.

Non solo Crans-Montana: controlli, chiusure e multe per la scarsa sicurezza nei locali italiani. In una discoteca di Cremona, la notte di Capodanno, delle fontane luminose hanno incendiato gli addobbi appesi al soffitto. Sempre a Capodanno, al Sestriere, in una nota discoteca i carabinieri hanno scoperto quasi 400 persone più del consentito e pochi controlli sugli estintori. Criticità e chiusure anche in locali ad Ancona e Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Non solo Crans-Montana: i controlli sulla sicurezza, le multe e le chiusure di locali in Italia

Flavio Briatore, l’ossessione su Crans-Montana: «Sfortuna? È omicidio». Cosa pensa sui controlli in Italia e gli show con le fontanine nei suoi locali

Flavio Briatore commenta con fermezza l’incidente di Crans-Montana, definendolo un vero e proprio omicidio. La sua opinione si estende anche ai controlli in Italia e alle recenti iniziative nei suoi locali, come gli show con le fontanine. In questo contesto, Briatore esprime il suo punto di vista su sicurezza e responsabilità, sottolineando l’importanza di prevenire tragedie simili in futuro.

Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia

Dopo la tragedia di Crans-Montana del Capodanno 2026, l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali svizzeri è aumentata. Le norme, i controlli e le vulnerabilità emerse evidenziano l’importanza di garantire misure efficaci per la tutela di clienti e operatori. In questo contesto, si rende necessario un approfondimento sulle normative vigenti e sulle criticità ancora presenti nel settore dell’intrattenimento.

Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com

Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook