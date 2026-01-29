Sicurezza Del Rosso invoca l' istituzione delle ' zone rosse'

Maurizio Del Rosso, coordinatore della Lega a Caserta, chiede che si istituiscano le zone rosse per migliorare la sicurezza. Parla di situazioni rischiose nella stazione, nelle zone della movida e a Piazza Sant’Anna, dove la degrado mette a rischio i cittadini. Ora, la politica si muove per cercare soluzioni concrete.

Il decreto sicurezza introduce l'istituzione di zone rosse nelle stazioni per rafforzare la sicurezza pubblica.

Il consigliere comunale Del Rosso interviene sulla proposta di zone rosse a Montecatini, criticando duramente le decisioni che, secondo lui, danneggiano la comunità.

