Montecatini Del Rosso alza lo scudo | Un colpo basso alla comunità Zone rosse? Per ora dico no
Il consigliere comunale Del Rosso interviene sulla proposta di zone rosse a Montecatini, criticando duramente le decisioni che, secondo lui, danneggiano la comunità. In un momento di tensione, evidenzia come le misure restrittive possano compromettere il benessere della città, rifiutando al momento l’ipotesi di zone rosse e difendendo gli interessi locali.
Montecatini Terme, 9 dicembre 2025 – «Il servizio tv su Montecatini è un vero colpo basso per la città». Il sindaco Claudio Del Rosso, pur confermando i problemi della realtà che amministra, boccia l’immagine emersa durante la trasmissione di Rete 4. «La città – sottolinea – può avere le problematiche di tutte le altre realtà, ma negli ultimi mesi l’attività di controllo, in modo particolare per quanto riguarda i locali, è aumentata in modo importante. Asl, polizia di Stato, carabinieri e vigili del fuoco stanno effettuando verifiche stringenti. Il servizi, oltretutto, contiene chiari riferimenti a episodi ormai datati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
