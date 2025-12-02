Convegno su Ortopedia | in questa edizione focus su padel e sport emergenti

OSTUNI - Si è svolto a Ostuni, presso la biblioteca comunale, il convegno “Percorsi e Procedure in Ortopedia e Traumatologia: What's new? Competenze Trasversali a confronto - seconda edizione”. L'evento è stato organizzato dal reparto di Ortopedia dell'ospedale di Ostuni diretto da Giovanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

#Assisi ospita #congresso #ortopedia tra #innovazione e futuro #AUOT #Caraffa #chirurgia #formazione #giovani #PERUGIA #ricerca #robotica #traumatologia #UMBRIA #Università - facebook.com Vai su Facebook

Ostuni, successo per il convegno di Ortopedia e Traumatologia: professionisti a confronto nella seconda edizione dei “Percorsi e Procedure” - L’evento del 29 novembre 2025, ospitato nella Biblioteca Comunale e organizzato dal Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Ostuni ... Si legge su ostuninotizie.it

A Catania focus ASOTO su "Ortopedia, profili normativi e medico-legali" - Si è svolto il quattordicesimo Focus Regionale ASOTO, dedicato al tema cruciale: "Ortopedia, profili normativi e medico- Scrive notizie.tiscali.it

Focus sulla medicina legale e sull'otosub in convegno a Terni - Le ultime novità in ambito della rinologia, dell'otologia e della patologia neoplastica con dei focus sulla medicina legale e sull'otosub, legato all'attività subacquea e alle patologie che derivano ... Da ansa.it