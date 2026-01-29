Si ubriaca e picchia la moglie di 22 anni incinta poi scappa | indagini in corso nel Bresciano

Un uomo di 29 anni ha aggredito la moglie di 22 anni, incinta del primo figlio, nel Bresciano. Dopo averla picchiata, sotto l’effetto dell’alcol, è scappato. Le indagini della polizia sono in corso per ricostruire l’accaduto.

Un uomo di 29 anni, sotto l'effetto di alcol, avrebbe picchiato la moglie di 22 anni incinta del primo figlio. L'aggressione si è verificata ieri sera all'interno della loro abitazione a Ospitaletto, nel Bresciano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una lite violenta tra una coppia esplode in strada, attirando l'attenzione dei passanti che intervengono e registrano l'episodio.

