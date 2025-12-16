Picchia la moglie in strada i passanti intervengono e fanno un video | indagini in corso

Una lite violenta tra una coppia esplode in strada, attirando l’attenzione dei passanti che intervengono e registrano l’episodio. La scena, verificatasi in pieno giorno a San Cipriano d’Aversa, è al centro di un’indagine condotta dai carabinieri. La vicenda ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale.

Una furiosa lite scoppiata in pieno giorno, davanti a passanti e residenti, è ora al centro di un'indagine dei carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa. L'episodio si è verificato ieri mattina(15 dicembre) nel rione Montecorvino a San Cipriano d'Aversa lungo la strada che conduce alla.

