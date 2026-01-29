Sharon muore in una frana all’estero la tragedia della 15enne italiana | Chi era veramente

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Avellino. Sharon Maccanico, 15 anni, è morta in un crollo di terra in un paese all’estero. La ragazza si trovava in vacanza quando la frana l’ha travolta. La notizia ha fatto il giro della città, lasciando tutti senza parole. Famiglia e amici cercano di capire cosa sia successo davvero a Sharon, che era conosciuta come una ragazza gentile e solare. La comunità si stringe intorno ai genitori, ancora sotto shock. Le autorità stanno verificando le cause

La notizia della morte di Sharon Maccanico, 15 anni, ha scosso profondamente la comunità irpina e in particolare Avellino, dove la giovane era originaria. La ragazza è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda che nei giorni scorsi ha travolto un campeggio, trasformando una vacanza in tragedia. Dopo ore di angoscia e speranza, l'identificazione ufficiale del corpo ha posto fine all'attesa, lasciando spazio solo al dolore di amici e familiari. La conferma è arrivata dalle autorità locali dopo giorni di incertezza. In un primo momento, infatti, la giovane risultava tra i dispersi, mentre alcune notizie circolate sui media neozelandesi erano state smentite dalla Farnesina e dalla famiglia.

