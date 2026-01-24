Frana in Nuova Zelanda muore la 15enne italiana Sharon Maccanico

Una frana a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, ha causato la morte della 15enne italiana Sharon Maccanico e coinvolto altre persone in un campeggio affollato. L’incidente ha suscitato grande cordoglio anche in Italia, evidenziando la gravità di eventi naturali improvvisi e le conseguenze che possono coinvolgere cittadini all'estero. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per fare luce sulle cause e garantire la sicurezza.

Una tragedia lontana migliaia di chilometri, ma che ha colpito profondamente anche l’Italia. Una frana a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, ha travolto un campeggio affollato, causando vittime e dispersi. In pochi istanti una vacanza si è trasformata in un dramma, con scene di panico e soccorsi disperati tra fango e detriti. Con il passare delle ore, mentre proseguivano le ricerche, si sono moltiplicati gli appelli e le speranze di ritrovare qualcuno ancora in vita. Tra i nomi dei dispersi compariva anche quello di un’adolescente italiana, per la quale familiari e amici aspettavano notizie da quasi tre giorni, aggrappandosi a ogni possibile spiraglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Frana in Nuova Zelanda, muore la 15enne italiana Sharon Maccanico Frana in Nuova Zelanda: dispersa la 15enne italiana Sharon Maccanico, veglia di preghiera ad AvellinoUna frana nel Monte Maunganui, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, ha coinvolto una zona frequentata da escursionisti, causando la scomparsa di una 15enne italiana, Sharon Maccanico. Sharon Maccanico, 15enne di Avellino, tra le vittime della frana in Nuova ZelandaSharon Maccanico, una ragazza di 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana che ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambini; Frana travolge un campeggio in Nuova Zelanda: persone sepolte e bambini tra i dispersi; Frane in Nuova Zelanda, almeno due morti. Un testimone: Sto ancora tremando; Frana in Nuova Zelanda, la speranza per Sharon: Picarelli prega per la giovane dispersa. Sharon Maccanico, 15enne di Avellino, tra le vittime della frana in Nuova ZelandaC'è anche una 15enne di Avellino tra le vittime della frana che ha travolto un campeggio in Nuova Zelanda: lo ha annunciato il college frequentato dalla ... fanpage.it Finite le speranze per Sharon, dispersa nella frana in Nuova ZelandaAVELLINO- Nella notte si sono purtroppo infrante le speranze di poter avere un epilogo positivo per Sharon Maccanico, 15 anni, avellinese tra i dispersi della frana in Nuova Zelanda. Nelle scorse ore ... irpinianews.it Purtroppo la nostra Sharon è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda Una notizia terribile che ci lascia senza fiato Un abbraccio a tutti i familiari della 15enne avellinese, campionessa internazionale di hip hop che viveva con I genitori ad Auckland Qu - facebook.com facebook Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, vittime e bambini tra i dispersi: “Persone correvano e urlavano” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.