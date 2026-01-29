Chi era Sharon Maccanico la 15enne irpina morta in una frana in Nuova Zelanda

Una giovane italiana di 15 anni, Sharon Maccanico, ha perso la vita in una frana in Nuova Zelanda. La ragazza di Avellino era lì in vacanza, insieme agli amici, quando la terra ha ceduto. La notizia ha sconvolto la sua famiglia e tutti quelli che la conoscevano. Sharon era anche una campionessa di hip-hop, e ora il suo sorriso si spegne in un istante.

