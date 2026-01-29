La giovane irpina Sharon Maccanico, campionessa mondiale di hip-hop, non ce l’ha fatta. La 15enne di Avellino era tra le persone rimaste coinvolte nella frana che ha colpito un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. I soccorsi hanno confermato il suo decesso, lasciando senza parole amici e familiari che speravano in un esito diverso.

La giovane campionessa mondiale di hip-hop, originaria di Avellino, è tra le vittime della frana che ha colpito un campeggio a Mount Maunganui. La conferma arriva dopo il ritrovamento dei corpi degli ultimi dispersi. Nelle ultime ore le autorità locali hanno rinvenuto i corpi dei cinque giovani che risultavano ancora dispersi, chiudendo di fatto le operazioni di ricerca. Tra le vittime figura anche Max Furse-Kee, fidanzato di Sharon, il cui corpo era stato identificato per primo. I parenti della ragazza, che vivono ad Avellino, nella frazione Picarelli, hanno appreso la notizia attraverso i media internazionali. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sharon Maccanico non ce l’ha fatta: si spegne la speranza per la 15enne irpina travolta dalla frana in Nuova Zelanda

Dopo una settimana di ricerche, i soccorritori hanno trovato il corpo di Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni originaria di Avellino.

Una frana a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, ha causato la morte della 15enne italiana Sharon Maccanico e coinvolto altre persone in un campeggio affollato.

