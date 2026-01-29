Sharon Maccanico trovata morta | la 15enne irpina sotto le macerie della frana in Nuova Zelanda

Dopo una settimana di ricerche, i soccorritori hanno trovato il corpo di Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni originaria di Avellino. Era tra i dispersi dopo la frana che ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda. Le operazioni di recupero sono state lunghe e difficili, ma alla fine hanno portato alla tragica scoperta. La comunità italiana si stringe intorno alla famiglia della giovane.

Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico - (Adnkronos) - "Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak uranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui"

