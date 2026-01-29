Sharon Maccanico trovata morta | la 15enne irpina sotto le macerie della frana in Nuova Zelanda

Dopo una settimana di ricerche, i soccorritori hanno trovato il corpo di Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni originaria di Avellino. Era tra i dispersi dopo la frana che ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda. Le operazioni di recupero sono state lunghe e difficili, ma alla fine hanno portato alla tragica scoperta. La comunità italiana si stringe intorno alla famiglia della giovane.

Una giovane di 15 anni di Avellino, Sharon Maccanico, ha perso la vita a causa di una frana nel Monte Maunganui, in Nuova Zelanda.

Sharon Maccanico, la danza spezzata sotto il fango: la 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova Zelanda

Sharon Maccanico, 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda.

Trovata morta Sharon Maccanico: la 15enne campionessa di hip hop era tra i dispersi dopo una frana in nuova ZelandaNuova Zelanda: Sharon Maccanico è stata dichiarata morta È stata dichiarata morta Sharon Maccanico, la 15enne originaria di Avellino ... affaritaliani.it

sharon maccanico trovata mortaFrana in Nuova Zelanda, cresce l'apprensione per Sharon Maccanico: morto il suo fidanzatinoCi sono amori che non fanno in tempo a diventare grandi, e proprio per questo restano eterni. Sui profili Instagram di Sharon Maccanico la 15enne originaria di Avellino e del suo fidanzatino ... ilmattino.it

