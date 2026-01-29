Serie d FolGav rinforzo per l’attacco Arriva Damiano Rinaldini

Il Follonica Gavorrano ha deciso di rafforzare l’attacco dopo l’infortunio di Mutton. La società ha ingaggiato Damiano Rinaldini, un attaccante con esperienza, proveniente dal Prato e ex Grosseto. Rinaldini arriva per dare una mano alla squadra e aumentare le possibilità offensive della squadra in vista delle prossime partite.

Un attaccante esperto e di qualità per il Follonica Gavorrano. Dopo l'infortunio di Mutton la società mineraria ha deciso di andare a rinforzare ulteriormente le rosa, con l'innesto di Damiano Rinaldini, ex attaccante del Grosseto, proveniente dal Prato. Per il classe 1995 c'era in piedi anche l'ipotesi Pistoiese, ma l'operazione è poi sfumata. "L'Ac Prato – dice la società – comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Damiano Rinaldini. La società desidera ringraziare Damiano per l'impegno, la professionalità e la serietà dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".

