Il Follonica Gavorrano annuncia l’ingaggio di Daniele Iacoponi, attaccante classe 2002 nato a Roma, che si unisce alla rosa biancorossoblù. Con questa aggiunta, la società rafforza il reparto offensivo, puntando a migliorare le proprie performance stagionali. L’arrivo di Iacoponi rappresenta un investimento strategico per il team, mantenendo l’obiettivo di crescere e competere con continuità nel campionato.

Un nuovo rinforzo per il Follonica Gavorrano. La società mineraria ha annunciato l’arrivo di Daniele Iacoponi (foto), attaccante classe 2002 nato a Roma, che va a rinforzare il reparto offensivo biancorossoblù. Ala sinistra naturale di piede destro e in grado di agire anche da trequartista, Iacoponi è un profilo offensivo duttile e di qualità, capace di incidere sia in fase realizzativa che nella costruzione del gioco. Cresciuto nei settori giovanili di Ostiamare e Urbe Tevere, ha poi completato il proprio percorso formativo in Eccellenza con la Vigor Perconti. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze importanti tra i professionisti e i principali campionati nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FolGav rinforza l’attacco con Iacoponi

