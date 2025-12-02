Serena Williams | clamoroso ritorno in campo? Lei ci pensa e c' è più di un indizio
L'ex n.1 al mondo si è dichiarata nuovamente disponibile ai controlli antidoping. E a luglio in allenamento era apparsa in splendida forma. Ha 44 anni e ha giocato la sua ultima partita nel 2022 allo Us Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
