Serena Rossi si apre su Sanremo: “Saper cantare non significa essere una cantante”. L’attrice e artista napoletana commenta il suo rapporto con il mondo della musica, mettendo in chiaro che il talento non si limita alla voce. Rossi, nota per la sua versatilità, ribadisce quanto l’arte e la passione siano alla base della sua carriera, lasciando intendere che il successo va oltre le apparenze tecniche.

Serena Rossi è una garanzia. Un talento dalle molte sfaccettature, unito all’entusiasmo di una donna che dell’arte ha fatto la sua vita. A costellare il suo curriculum ci sono la televisione e il palcoscenico, il suo posto del cuore, ma c’è anche la voglia di mettersi in gioco in modi diversi. In ultimo, la pubblicazione del suo primo album, un progetto realizzato con Davide Devenuto, il suo grande amore, e che desidera incarnare l’anima più dolce della sua Napoli. Partecipare a Sanremo nelle vesti di cantante? Piacerebbe a molti, senza dubbio, ma l’attrice è di tutt’altro avviso. Serena Rossi sul possibile ritorno a Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serena Rossi si sbilancia su Sanremo: “Saper cantare non significa essere una cantante”

Approfondimenti su Serena Rossi

Valentina Pesaresi ha deciso di rimanere ad Amici 25, dopo un periodo di riflessione e difficoltà.

Serena Brancale si apre prima di Sanremo 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Serena Rossi

Serena Rossi si sbilancia su Sanremo: Saper cantare non significa essere una cantanteSerena Rossi pubblica il suo primo album, dedicato alla tradizione napoletana, e si sbilancia su Sanremo: la vedremo mai nelle vesti di cantante? dilei.it

Serena Rossi va oltre Mina Settembre e si dà alla musica: Ma non sono una cantante (per ora)L’attrice pubblica il suo disco ‘SereNata a Napoli dedicato alla tradizione musicale napoletana e apre al Festival di Sanremo (come co-conduttrice) ... libero.it

Venticinque anni fa Serena Rossi aveva un sogno: «L’idea di cantare in gara a Sanremo mi aveva sfiorato. Prima di fare l’attrice. Poi la vita, con le sue curve e i suoi tornanti, è andata da tutt’altra parte». Una direzione che le ha regalato, negli anni, molte soddi - facebook.com facebook

Serena Rossi, esce il primo disco: «Sanremo Sognavo di andarci come cantante 25 anni fa. Oggi farei la co-conduttrice, ma non me l'hanno proposto» x.com