Senza Maduro la rivoluzione venezuelana passa dal Parlamento | aperto ai privati il settore petrolifero

Questa mattina il governo venezuelano ha aperto ufficialmente al settore petrolifero ai privati, lasciando alle spalle il lungo blocco imposto da Maduro. Senza il leader, si cerca di riaccendere gli investimenti esteri e rilanciare l’economia del paese. La mossa segna una svolta importante, anche se ci vorrà tempo per vedere i risultati concreti.

Per farlo non ci doveva esser più Maduro e quello che forse ha finora significato: il blocco degli investimenti esteri. Il Parlamento venezuelano ha approvato oggi una riforma che apre il vasto settore petrolifero alla partecipazione di capitali privati. Un passo storico rispetto al rigido controllo che finora c’è stato da parte del governo nel Paese sudamericano da oltre 25 anni. Il provvedimento, approvato in seconda lettura dall’Assemblea nazionale a maggioranza Psuv, il Partito socialista unito del Venezuela fondato da Hugo Chávez, attende ora la firma esecutiva della presidente de facto ad interim Delcy Rodríguez per entrare formalmente in vigore.🔗 Leggi su Open.online

