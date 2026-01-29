Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine sui docenti considerati “di sinistra”. Nei volantini distribuiti nelle scuole si parla di un report nazionale, con un QR code da scansionare per rispondere a un questionario breve. La misura ha acceso immediatamente le polemiche tra gli insegnanti, che la vedono come un modo per controllare le loro opinioni. Intanto, i sindacati chiedono chiarimenti e denunciano un’azione che può creare tensioni tra il personale scolastico.

ROMA – L’iniziativa attribuita ad Azione studentesca, movimento di studenti di destra, che ha avviato la campagna ‘La nostra scuola’. Sui muri e all’interno di alcuni istituti, da Cuneo a Palermo, sono comparsi striscioni e manifesti che invitano gli studenti a rivelare “i professori che fanno propaganda”. L’obiettivo sarebbe la stesura di un report nazionale, si legge sui volantini, con un Qr code da scansionare per rispondere ad un questionario con poche domande. Alcune delle quali riguardano le strutture, le gite e le condizioni generali della scuola ma una chiede: “hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Scuola, professori “di sinistra” schedati: il ministero avvia accertamenti

Approfondimenti su Scuola Professori

Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’istruttoria dopo che Azione Studentesca, il movimento di studenti di destra, ha lanciato la campagna ‘La nostra scuola’.

Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che alcuni studenti di FdI hanno distribuito un questionario con domande sui professori di sinistra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scuola Professori

Argomenti discussi: Il questionario sugli insegnanti di sinistra e il nuovo conflitto sulla scuola; Segnalate i docenti di sinistra. Le liste di proscrizione della destra; Hai professori di sinistra?: il modulo promosso da Azione Studentesca per 'risolvere i problemi della scuola'; Bergamo, Azione Studentesca invita gli studenti a segnalare i professori di sinistra.

È un caso la schedatura degli insegnanti di sinistra«Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni?». Questa domanda, contenuta in un questionario di Azione studentesca che riguardava anche la sicurezza e le condizioni ge ... avvenire.it

Hai prof che fanno propaganda di sinistra?: il manifesto di Azione studentesca in un liceo di PordenoneAl liceo Leopardi-Majorana di Pordenone è partita la caccia agli insegnanti di sinistra. Un manifesto di Azione studentesca invita i ragazzi a segnalare i docenti che fanno propaganda politica in ... fanpage.it

“Segnala i professori di sinistra nella tua scuola”, scrivono, e aggiungono “La scuola è nostra”. Autore di questo delirio di straordinaria gravità è Azione Studentesca, organizzazione giovanile che rivendica le sue origini ideali nel MSI, e attualmente è legata a facebook