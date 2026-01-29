Scuola la Regione Campania vara il piano | 23 istituti perdono l?autonomia

La Regione Campania ha deciso di revocare l’autonomia a 23 scuole. La giunta regionale ha agito con molta cautela, forse troppo, per evitare polemiche o problemi. Ora, molte scuole si trovano a dover riorganizzare la loro gestione senza più l’indipendenza di prima. La decisione ha già suscitato reazioni tra insegnanti e genitori.

Abundans cautela non nocet, dicevano i latini. E così ha agito, in ambito scolastico, la giunta della Regione Campania, con un eccesso di prudenza per non ottenere fastidi. Lunedì quindi ha approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 20262027. Confermati 23 accorpamenti con la perdita di altrettante autonomie scolastiche (ossia, pur restando aperte avranno un dirigente scolastico e un Dsga in meno, ma appartenente a un'altra scuola a cui d'ora in poi apparterranno) e scorrendo l'elenco troviamo scuole differenti rispetto al piano stilato a dicembre dall'ultima giunta deluchiana.

