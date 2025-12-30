Il piano di dimensionamento scolastico per il 2026/2027 in Campania prevede la soppressione di 23 autonomie, portando il totale a 830 unità. La revisione mira a riorganizzare il sistema educativo regionale, mantenendo l’efficienza e l’efficacia delle istituzioni scolastiche. Questa riforma si inserisce in un processo di adeguamento alle esigenze demografiche e organizzative del territorio, con attenzione alla qualità dell’offerta formativa.

Il piano di dimensionamento scolastico per l’anno 20262027 in Campania prevede un ulteriore taglio di 23 istituti, riducendo il numero complessivo delle autonomie scolastiche regionali a 830 unità. È quanto emerso nel vertice tenutosi il 29 dicembre al Centro Direzionale di Napoli tra i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Scuola, piano dimensionamento 2026/27: in Campania saltano 23 autonomie

Leggi anche: Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali [IN AGGIORNAMENTO]

Leggi anche: Dimensionamento scolastico Sardegna, il 100% delle autonomie scolastiche salvate: la Giunta rifiuta i tagli imposti dallo Stato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dimensionamento scolastico, in Campania previsti 23 accorpamenti; Scuole, il Santa Caterina - Amendola rischia lo smantellamento: scatta la protesta; Scuola, è scontro sugli accorpamenti: «Danno per il Sannio»; Organici ATA 2025/26: registrati alla Corte dei Conti i decreti ministeriali. Confermati i tagli dal 2026/27.

Scuola, è scontro sugli accorpamenti: «Danno per il Sannio» - Si proverà a ridisegnare in extremis la geografia delle dirigenze nel ristrettissimo lasso di tempo che separa dal 31 ... ilmattino.it