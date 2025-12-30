Scuola piano dimensionamento 2026 27 | in Campania saltano 23 autonomie
Il piano di dimensionamento scolastico per il 2026/2027 in Campania prevede la soppressione di 23 autonomie, portando il totale a 830 unità. La revisione mira a riorganizzare il sistema educativo regionale, mantenendo l’efficienza e l’efficacia delle istituzioni scolastiche. Questa riforma si inserisce in un processo di adeguamento alle esigenze demografiche e organizzative del territorio, con attenzione alla qualità dell’offerta formativa.
Il piano di dimensionamento scolastico per l’anno 20262027 in Campania prevede un ulteriore taglio di 23 istituti, riducendo il numero complessivo delle autonomie scolastiche regionali a 830 unità. È quanto emerso nel vertice tenutosi il 29 dicembre al Centro Direzionale di Napoli tra i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
