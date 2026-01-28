Terni incontro ‘Ecosistemi di apprendimento’ | La scuola è il luogo dove si formano le coscienze

A Terni si è tenuto il secondo appuntamento del percorso ‘Ecosistemi di apprendimento’. Nell’auditorium di Palazzo Primavera, docenti, studenti e esperti si sono riuniti per parlare di scuola e formazione. L’evento, organizzato dall’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa, ha messo al centro il ruolo della scuola nel formare le coscienze dei giovani. La discussione ha evidenziato come gli ambienti educativi siano fondamentali per costruire cittadini consapevoli e responsabili.

'Progettare organizzare e utilizzare gli ambienti a scuola'. L'appuntamento presso l'auditorium di palazzo Primavera Secondo incontro del percorso formativo 'Ecosistemi di apprendimento'. L'auditorium di palazzo Primavera ha ospitato l'evento a cura dell'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa. Una iniziativa rivolta agli educatori ed al personale scolastico degli alunni della fascia compresa tra gli zero ed i sei anni. Incontro in presenza ed online con cinque distinti momenti: saluti istituzionali, i tre approfondimenti su 'Le relazioni: la progettazione partecipata'; 'Le interazioni ed il sistema 0-6.

