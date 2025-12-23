Bilancio Emilia-Romagna de Pascale | Sanità priorità ma sul trasporto pubblico siamo nel baratro

"Non vogliamo contrapporre il rigore dei conti pubblici all'austerità, né raccontare una Regione che spende senza regole". È questa la fotografia dei conti della Regione che il presidente Michele de Pascale ha restituito all'Assemblea legislativa, concludendo il dibattito sull'approvazione della.

Emilia-Romagna, de Pascale e il bilancio del primo anno in Regione: «Pronti a firmare sul Passante». E sulla sanità: «Nel 2026 conti in ordine» - La fotografia di quello che è stato fatto dopo 12 mesi su alluvione, sanità, scuole e nidi, emergenza abitativa. corrieredibologna.corriere.it

De Pascale traccia un bilancio. "Il primo anno? Il più difficile e il più importante" - A partire dalla manovra con gli aumenti di diverse tasse: "Abbiamo rinunciato alla luna di miele, ma era necessario" ... rainews.it

La situazione è grave. Per i prossimi 10 giorni non prendo appuntamenti e non farò ricevimenti di cittadini perchè devo lavorare con il gruppo di Coalizione civica Reggio Emilia al bilancio del Comune di Reggio Emilia che ci è stato presentato. Aumentata la ta - facebook.com facebook

#Aeroporti. L’Emilia-Romagna azzera la council tax per gli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì. Passa l’emendamento alla Legge di Bilancio del Governo. La #notizia regioneer.it/CouncilTax-Aer… x.com

