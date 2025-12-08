Scossa di terremoto in Italia l’epicentro vicino a Rimini | i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa sera, 8 dicembre 2025, alle 20:28, al largo della Costa Romagnola meridionale, tra le province di Rimini e Forlì-Cesena. L'evento sismico ha interessato l'area vicino a Rimini, generando attenzione e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Terremoto Rimini oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa sera, 8 dicembre 2025, alle 20:28 ora italiana (19:28 UTC), al largo della Costa Romagnola meridionale, tra le province di Rimini e Forlì-Cesena. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Secondo i dati dell’INGV, il terremoto ha avuto come epicentro le coordinate 44.3913 di latitudine e 12.8513 di longitudine, con una profondità di 10 chilometri, una zona frequentemente interessata da attività sismica di lieve entità. La scossa è stata avvertita debolmente in alcuni centri costieri, ma al momento non si segnalano danni né richieste di intervento ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Italia, l’epicentro vicino a Rimini: i dettagli

