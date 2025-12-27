Toscana in festa per la chiusura del Giubileo della Speranza

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la conclusione del Giubileo della Speranza, che si avvia verso il suo momento finale anche nelle Chiese locali. La chiusura solenne a livello universale è fissata per il 6 gennaio, quando papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro. In Toscana, invece, il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

