scomparsa di daniela ruggi dissequestrate casa ed auto di domenico lanza

La procura di Modena ha deciso di dissequestrare casa, auto e telefono di Domenico Lanza, l’uomo di 68 anni che vive a Polinago. Lanza è indagato per il sequestro di Daniela Ruggi, scomparsa da Montefiorino lo scorso settembre. Intanto, si attendono sviluppi nelle indagini.

Modena, 29 gennaio 2026 – La procura di Modena ha disposto il dissequestro dell’abitazione, dell’auto e del telefono cellulare di Domenico Lanza, 68enne originario di Reggio Emilia, ma residente a Polinago indagato per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Daniela Ruggi, 32enne di Montefiorino di cui si sono perse le tracce dal settembre dello scorso anno. Lanza, fra le ultime persone ad aver visto la donna prima della scomparsa, è rappresentato dall’avvocato modenese Fausto Gianelli ed ha sempre ribadito la sua totale estraneità ai fatti. L’uomo, conosciuto anche come ‘lo sceriffo’ per il caratteristico cappello che è solito portare, ha trascorso tre mesi in carcere poiché nella sua casa sono state trovate armi detenute irregolarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il caso di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino, torna sotto i riflettori con le dichiarazioni di Domenico Lanza, sceriffo coinvolto nelle indagini.

A due anni dalla scomparsa di Daniela Ruggi a Montefiorino, sono stati scoperti resti umani nei pressi della sua abitazione.

Scomparsa di Daniela Ruggi, un anno di mistero - Storie italiane 03/11/2025

