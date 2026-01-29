Questa notte è morto Venanzio Rapolla, il pilota di 68 anni che era a bordo dell’elicottero precipitato a Benevento due giorni fa. Era un colonnello dell’Aeronautica in pensione. La sua famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre ancora si cercano le cause dell’incidente.

(Adnkronos) – E' morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell'Aeronautica in pensione, che era alla guida dell'elicottero ultraleggero precipitato a Benevento due giorni fa. Era rimasto gravemente ferito. Insieme a lui viaggiava l'imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, morto sul colpo. Venanzio Rapolla era il presidente dell'Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Rimasto gravemente ferito, dopo il ricovero all'ospedale San Pio di Benevento, era stato trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Benevento elicottero

In seguito a un incidente in zona Olivola, un elicottero ultraleggero si è schiantato, causando la morte dell’imprenditore Pasquale Esposito.

Un elicottero è caduto a Benevento e il pilota, Venanzio Rapolla, 68 anni, non è sopravvissuto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Benevento elicottero

Argomenti discussi: Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito grave; Benevento, elicottero precipita: un morto e un ferito grave; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: morto imprenditore, grave il pilota; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: morto un imprenditore, ferito gravemente il pilota.

Benevento, elicottero precipitato: morto anche il pilota 68enne(Adnkronos) - E' morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell'Aeronautica in pensione, che era alla guida dell'elicottero ultraleggero precipitato a Benevento due giorni fa. Era rimast ... cn24tv.it

Elicottero caduto a Benevento, morto anche il pilota: sono due le vittime dell’incidenteNon ce l'ha fatta Venanzio Rapolla, 68 anni, pilota dell'elicottero precipitato martedì scorso a Benevento ed ex ufficiale dell'Aeronautica ... fanpage.it

Benevento, precipita elicottero: morto imprenditore, grave il pilota #Stiletv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

Benevento– Restano critiche le condizioni di Venanzio Rapolla, 68 anni, ex colonnello dell’Aeronautica e pilota dell’elicottero precipitato ieri pomeriggio in provincia di Benevento. L’unico passeggero a bordo, l’imprenditore sannita Pasquale Esposito di 76 a x.com