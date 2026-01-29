Benevento elicottero precipitato | morto anche il pilota 68enne

Questa notte è morto Venanzio Rapolla, il pilota di 68 anni che era a bordo dell’elicottero precipitato a Benevento due giorni fa. Era un colonnello dell’Aeronautica in pensione. La sua famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre ancora si cercano le cause dell’incidente.

(Adnkronos) – E' morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell'Aeronautica in pensione, che era alla guida dell'elicottero ultraleggero precipitato a Benevento due giorni fa. Era rimasto gravemente ferito. Insieme a lui viaggiava l'imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, morto sul colpo. Venanzio Rapolla era il presidente dell'Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Rimasto gravemente ferito, dopo il ricovero all'ospedale San Pio di Benevento, era stato trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

