Venanzio Rapolla morto nell' incidente in elicottero a Benevento il 68enne era ex colonnello dell' Aeronautica

Un elicottero si è schiantato a Benevento, causando la morte di due persone. Tra queste, Venanzio Rapolla, ex colonnello dell’Aeronautica, è deceduto in ospedale poco dopo l’incidente. La vittima più giovane, Pasquale Esposito, era il passeggero. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

È morto nella notte in un letto d'ospedale Venanzio Rapolla, il colonnello dell'Aeronautica in congedo coinvolto nell'incidente in elicottero verificatosi a Benevento. Il 68enne napoletano era il presidente dell'Aeroclub locale e vantava una vastissima esperienza con oltre 10.000 ore di volo. Rapolla si è spento nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere stato trasferito dal San Pio di Benevento, a causa delle gravissime lesioni riportate. Sale così a due il bilancio delle vittime, dopo il decesso sul colpo dell'imprenditore Pasquale Esposito. Incidente in elicottero a Benevento, due morti Nello schianto, Venanzio Rapolla ha riportato un gravissimo politrauma e ustioni estese.

