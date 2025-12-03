Auto precipita nella scarpata ad Acquasanta morti sul colpo due anziani

Ascoli, 3 dicembre 2025 – E’ di due persone morte il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 ad Acquasanta Terme in località Cervara. Secondo le prime informazioni i due, un uomo e una donna entrambi anziani, erano a bordo di una utilitaria che è uscita di strada precipitando lungo una scarpata per circa 100 metri. I soccorsi nella scarpata. Il violento impatto ha sbalzato i due all’esterno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono calati nella zona dove è finita l’auto con l’aiuto di un verricello dell’elisoccorso Icaro. Purtroppo la situazione è apparsa subito gravissima e per il medico non è rimasto altro da fare che constatare il decesso di entrambi gli occupanti della vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto precipita nella scarpata ad Acquasanta, morti sul colpo due anziani

