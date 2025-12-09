Trattore sbanda e si ribalta in mezzo alla Provinciale | traffico nel caos

Bresciatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una serata di caos lungo la Sp345, nel cuore della Val Trompia. Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, all’altezza del ponte di Pregno a Villa Carcina, il rimorchio di un trattore carico di tronchi si è improvvisamente ribaltato, riversando parte del carico sulla provinciale.Per cause. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

trattore sbanda ribalta mezzoTrattore sbanda e si ribalta in mezzo alla Provinciale: traffico nel caos - Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, all’altezza del ponte di Pregno a Villa Carcina, il rimorchio di un trattore carico ... Lo riporta bresciatoday.it