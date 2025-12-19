Perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada | ferito un uomo
Un incidente si è verificato oggi pomeriggio ad Ancona, quando un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la strada di Montesicuro. L’incidente, avvenuto intorno alle 14 all’altezza del numero 242, ha coinvolto un uomo, rimasto ferito. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza.
ANCONA - Un automobilista si è ribaltato lungo la strada della frazione di Montesicuro. L’incidente, avvenuto attorno alle 14, si è verificato all’altezza del numero 242. Alla guida del veicolo, un Doblò della Fiat, c’era un uomo sui 70 anni. Avrebbe fatto tutto da solo. Ha perso il controllo del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
