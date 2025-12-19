Perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada | ferito un uomo

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio ad Ancona, quando un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la strada di Montesicuro. L’incidente, avvenuto intorno alle 14 all’altezza del numero 242, ha coinvolto un uomo, rimasto ferito. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza.

Perde il controllo dell'auto e piomba contro un muro: un morto. Chi è la vittima -> https://www.nordest24.it/incidente-notte-bagnaria-arsa-morto-ferito-grave - facebook.com facebook

Faenza, perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fossato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.