Sardegna nave carica di bestiame rischia il naufragio sugli scogli

Una nave carica di bestiame rischia di naufragare sugli scogli al largo della Sardegna. A bordo ci sono 33 persone dell’equipaggio, tutte in buona salute. Il cargo, in avaria, è stato spinto dalla forte bora verso la riva. I soccorritori sono sul posto, ma ancora non è chiaro se e come si potrà mettere in sicurezza la nave.

Ha rischiato il naufragio nelle ultime ore la Blue Ocean A, una nave di 116 metri carica di bestiame, rimasta in avaria davanti agli scogli di punta Spalmatore a Carloforte, nel sud della Sardegna. I 33 membri dell'equipaggio, in navigazione dall'Egitto alla Spagna, sono stati salvati grazie all'intervento tempestivo della guardia costiera. L'emergenza è scattata nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, quando il comandante ha lanciato l'allarme per una avaria al motore. Contestualmente, a causa del forte vento di ponente, il cargo è stato spinto verso le coste a sud ovest dell'isola di San Pietro.

