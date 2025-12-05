Quasi 700 soci il Club Alpino Italiano di Forlì guarda al centenario | rinnovato il consiglio direttivo alla presidenza c' è Stefano Paradisi
Si avvicina la celebrazione del centenario della sezione del Club Alpino Italiano di Forlì, fondata nel 1927 e dedicata a Mario Lombardini, capitano degli Alpini nella prima guerra mondiale, sciatore e rocciatore esperto, promotore della nascita della sezione di Forlì, costituitasi il 14. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
