Sirignano la Pro Loco Sant' Andrea rinnova il direttivo

La Pro Loco di Sirignano ha recentemente rinnovato il proprio direttivo durante la prima riunione dell’anno, alla quale hanno partecipato i soci. L’incontro ha avuto come obiettivo principale l’assegnazione delle nuove cariche all’interno del consiglio, garantendo continuità e impegno nel promuovere le attività del territorio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.