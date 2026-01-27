Sirignano la Pro Loco Sant' Andrea rinnova il direttivo
La Pro Loco di Sirignano ha recentemente rinnovato il proprio direttivo durante la prima riunione dell’anno, alla quale hanno partecipato i soci. L’incontro ha avuto come obiettivo principale l’assegnazione delle nuove cariche all’interno del consiglio, garantendo continuità e impegno nel promuovere le attività del territorio.
Nei giorni scorsi si sono riuniti i soci per la prima riunione dell’anno, all’ordine del giorno vi era il rinnovo delle cariche in seno al consiglio. Il presidente Domenico Lippiello, dopo due mandati consecutivi, ha ritenuto opportuno passare la mano favorendo un ricambio al vertice.Il consiglio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
