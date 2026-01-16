Nocera Superiore iniziati i lavori di riparazione dei gradoni della Scala Borbonica di Santa Maria Maggiore

A Nocera Superiore sono iniziati i lavori di riparazione dei gradoni della Scala Borbonica di Santa Maria Maggiore. L’intervento mira a preservare l’integrità della struttura e garantire la sicurezza dei visitatori. L’operazione si inserisce nel quadro di interventi di tutela del patrimonio storico e architettonico locale, contribuendo al mantenimento di uno dei monumenti più significativi della città.

Partiti i lavori di riparazione dei gradoni della Scala Borbonica di Santa MariaMaggiore a Nocera Superiore. Si tratta di un intervento di manutenzione per migliorare sicurezza e fruibilità di uno dei percorsi più utilizzati dai cittadini, nell'ambito delle attività dicura e valorizzazione degli.

