Achille Lauro torna sul palco di Sanremo, questa volta come conduttore della seconda serata. Durante le prove, ha scherzato dicendo che non sa ancora se canterà: “Non lo so, comanda Carlo…”. La sua presenza genera già curiosità, anche perché l’anno scorso aveva partecipato con entusiasmo, portando sul palco “Incoscienti giovani”. Lauro ha detto di essere felice di tornare, descrivendo l’esperienza come sempre una grande emozione, soprattutto in compagnia di Carlo, che lo accompagna in questa avventura.

“Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione. Poi con Carlo, con lo splendido Sanremo che abbiamo fatto l’anno scorso, con ‘Incoscienti giovani’. Non potevo chiedere di meglio”. Così Achille Laur o in collegamento al Tg1 ha commentando la partecipazione come co-conduttore alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Alla domanda su una possibile esibizione canora, l’artista rimette la decisione al direttore artistico: “Comanda Carlo. Io sono solamente un umile co-conduttore in questo caso. Vedremo”, scherza. Achille Lauro torna a Sanremo come co-conduttore della seconda serata. Un’ipotesi che lo stesso Carlo Conti non esclude. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanremo, Achille Lauro condurrà la seconda serata. Cantare? “Non lo so, comanda Carlo…”

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

