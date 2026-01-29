Sanremo 2026 Achille Lauro co-conduttore della seconda serata Se canterò? Comanda Carlo Conti

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. La notizia è arrivata dal direttore artistico Carlo Conti, che ha confermato la presenza dell’artista romano. Lauro ha scherzato sulla possibilità di cantare, dicendo che dipenderà da Carlo Conti. La sua partecipazione ha già fatto discutere tra i fan e gli addetti ai lavori. La seconda serata si preannuncia interessante, con Lauro pronto a portare la sua energia sul palco.

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. A ufficializzare il nome è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, in collegamento con l'edizione delle 20 del Tg1. Il cantante affiancherà quindi Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata del 25 febbraio. Si completa così un altro tassello del cast di conduzione della 76esima edizione della kermesse (24 - 28 febbraio), che vede Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate. L'annuncio di Carlo Conti Achille Lauro torna a Sanremo, questa volta nelle vesti di co-conduttore della seconda serata di mercoledì 25 febbraio, che lo vedrà sul palco accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

