Il co-conduttore di Sanremo 2026 sarà Achille Lauro. La notizia arriva in diretta al Tg1 da Carlo Conti. Il direttore creativo e conduttore del Festival conferma la co-conduzione dell’artista con lui nella seconda serata. Non è stata confermata una sua esibizione, ma il cantante lascia aperta ogni possibilità. Achille Lauro si prenderà una pausa dal suo tour per partecipare sul palco al Festival della musica italiana. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti al Tg1 per la seconda serata

Carlo Conti, rispondendo al direttore di Novella 2000 "Roberto Alessi", alla domanda se Achille Lauro andrà a Sanremo a cantare "Perdutamente", ha risposto: "Mi attivo" #achillelauro #perdutamente #fblifestyle #sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook