Actua Soccer 3 quelle squadre al femminile che fanno discutere ma era il 1998 | come sbloccarle

Nel 1998 Actua Soccer 3 osò con squadre femminili e team "babes": immancabili le polemiche (a posteriori). Ma come sbloccarle su PS? Actua Soccer 3 arrivò alla fine del 1998 e, numeri alla mano, fu uno dei giochi di calcio più ambiziosi della sua epoca. Per la prima volta la serie includeva sia club che nazionali, affiancati da squadre "extra" e formazioni volutamente fuori registro. Dopo le critiche piovute su Actua Soccer 2 per l'assenza dei club, il terzo capitolo alzò l'asticella: 25 leghe, circa 450 squadre tra nazionali e internazionali, oltre 10.000 giocatori complessivi. Pochi titoli potevano permettersi una simile abbondanza, fatta eccezione per Sensible World of Soccer.