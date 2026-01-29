Sanità i sindacati smentiscono tagli al salario accessorio | Nessuna decurtazione confronto in corso su oltre 20 milioni

Le sigle sindacali Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up chiariscono che in Abruzzo non ci sono stati tagli al salario accessorio del personale sanitario. In una nota congiunta, ribadiscono che non ci sono decurtazioni e che il confronto su oltre 20 milioni di euro è ancora in corso. Le organizzazioni continuano a lavorare per trovare un accordo, mentre le voci di tagli vengono smentite con fermezza.

Nessun taglio al salario accessorio del personale sanitario in Abruzzo. A ribadirlo, con una nota congiunta, sono Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl sanità 2022–2024, che smentiscono con decisione le notizie circolate negli ultimi giorni in merito a presunte decurtazioni. L'assessore regionale alla Salute ha espresso l'impegno a garantire le somme spettanti ai lavoratori, evitando penalizzazioni. I sindacati mettono in guardia contro interpretazioni fuorvianti e prese di posizione basate su informazioni distorte, che rischiano solo di generare incertezza tra gli operatori sanitari.

