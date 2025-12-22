Il Comune di Modena ha intrapreso, e continuerà a intraprendere, tutte le iniziative necessarie per superare gli aspetti critici rilevati dalla Corte dei conti, giovedì scorso luglio, in riferimento ad alcune partecipate comunali. È ciò che emerge dalla delibera "Analisi e razionalizzazione delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Partecipate e rilievi della Corte dei Conti, fra polemiche e criticità passa la delibera

