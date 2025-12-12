Tumore giudicato inoperabile rimosso a 70enne genovese

Un paziente di 70 anni di Genova, diagnosticato con un raro carcinoma timico considerato inoperabile, ha subito un intervento innovativo presso il reparto di chirurgia toracica di Borgo Trento a Verona. L'operazione, eseguita con successo, ha permesso al paziente di riprendere la vita normale, offrendo nuove speranze per casi simili.

Un paziente genovese di 70 anni, a cui era stato diagnosticato un raro carcinoma timico giudicato altrove inoperabile, è tornato alla sua vita quotidiana grazie a un complesso intervento eseguito dall'équipe di chirurgia toracica di Borgo Trento nel veronese.La sfida medicaL’uomo, come riporta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Addio a Sophie Kinsella. La scrittrice aveva 55 anni. Era malata di tumore al cervello. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Tumore giudicato inoperabile, rimosso a 70enne genovese - Non arrendendosi alla diagnosi, il paziente si è rivolto all’Aoui di Verona, dove è stato preso in carico dal dottor Maurizio Infante, direttore di chirurgia toracica ... genovatoday.it scrive

Tumore su faccia e collo rimosso a Taormina: “Massa abnorme, era stato giudicato inoperabile” - Intervento complesso portato a termine con successo all’Ospedale di Taormina, dove i medici hanno rimosso un esteso tumore della faccia e del collo a un paziente di 87 anni. Scrive fanpage.it

Rai Veneto - Intervento unico al mondo: rimosso un tumore renale senza aprire il torace

Video Rai Veneto - Intervento unico al mondo: rimosso un tumore renale senza aprire il torace Video Rai Veneto - Intervento unico al mondo: rimosso un tumore renale senza aprire il torace